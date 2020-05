Thijmen spot dassen en vleermuizen

'De das is niet zo'n slim roofdier. Hij verraadt zich vaak door het geluid wat hij maakt als hij over de grond loopt', vertelt Thijmen. 's Avonds wordt de das actief om eten te gaan zoeken. 'Als het begint te schemeren komen ze naar buiten. Ze maken dan een gat in de grond om te poepen en daarna gaan ze op zoek naar eten.'

In de bossen zijn ook vleermuizen te vinden. Een deel van Landgoed Kernhem is aangewezen als vleermuizenreservaat. In de nieuwe woonwijk achter het landgoed is rekening gehouden met de vleermuizen. 'In die wijk zijn houtwallen blijven staan en er loopt een oude laan doorheen, omdat het belangrijk is voor vleermuizen.'

Via een speciale 'bat-detector' en een app speurt Thijmen naar de vleermuizen. Daarmee kan hij de geluiden opsporen. Hij spot onder meer een laatvlieger. 'Het is een soort die je ook wel in een woonwijk ziet jagen, in het licht van de lantaarnpalen. Hij jaagt daar op insecten.'

