Het gaat slecht met de wilde eend, Sovon zoekt uit waarom

'Misschien is het voor jou een hele normale vogel. Maar de laatste jaren is het aantal met dertig procent afgenomen', vertelt boswachter en presentator Thijmen van Heerde in het natuurprogramma BuitenGewoon. 'We weten niet zo goed waar het aan ligt. Of het komt door voedselgebrek of een toename aan vijanden.'

Kuikens tellen!

Sovon heeft een speciale KuikenTeller-app gelanceerd. 'Met alle Nederlanders kunnen we kijken waar het fout gaat. Dan kan je gewoon meedoen aan de rand van je stadsvijver, een sloot of in je achtertuin.' Het enige wat je hoeft te doen is het aantal jonge eenden tellen en doorgeven.

