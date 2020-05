VIDEO | Vogelspin die in bakje druiven zat, was niet gevaarlijk

De vogelspin die zaterdag in een bakje druiven werd gevonden, kon weinig kwaad. Door zijn verblijf in de koelkast was hij traag geworden.

Een Arnhemmer schrok zich rot toen hij de spin afgelopen weekeinde in een bakje druiven vond dat hij uit zijn koelkast had gehaald. Zijn buurman ging daarop met de 'engerd' naar reptielenwinkel Terramania.

Beginners-spin

Mirjam Strijker van de zaak in Arnhem denkt dat de jonge vogelspin uit het bakje druiven niet gevaarlijk was. 'Het was een beginners-spin. Zeker als-ie in de koelkast zit, is-ie wat trager. Het is een koelbloedig dier', legt ze uit.

Volgens Strijker levert het ook geen probleem op als je zo'n beestje in de hand hebt. 'Als je hem vasthoudt dan denk ik niet dat het een probleem gaat geven. Als die man had geprobeerd hem op te eten dan zou hij wel denken van: hé, ik wil dat niet.'

Unieke vondst

Volgens Strijker is het zeldzaam dat een vogelspin gevonden wordt. 'Het gebeurt wel eens een keer. Fruit wordt natuurlijk helemaal gesorteerd en dan wordt het op transport gezet en dan is het wel heel erg bijzonder dat zo'n spin dan in een doosje zit.'

Vogelspin bijt niet

Strijker vertelt dat een vogelspin wel een bijzondere manier heeft om zijn vijanden af te schrikken. 'Spinnen staan erom bekend dat ze niet bijten. Op zijn kont zitten brandhaartjes. Als ze bedreigd worden dan schieten ze die los.'

De buurman van de vinder heeft volgens Strijker wat spullen in de reptielenwinkel gekocht om de spin bij hem een nieuw thuis te geven.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Mirjam Strijker: