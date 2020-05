Wat vind jij: Ik ben blij dat ik weer naar het pretpark en de dierentuin kan!

Deze week voelt wellicht voor veel ouders als hét moment waar ze naar hebben uitgekeken, want het verplicht thuis blijven vanwege corona wordt langzaam anders. Wie wil kan vanaf deze week weer naar Burgers' Zoo, de Apenheul, of het Land van Jan Klaassen.

Ook de Efteling gaat weer open, maar wel met de nodige aanpassingen. Zo mogen er minder mensen het park in en is de capaciteit bij de attracties lager dan normaal. En de horecagelegenheden zijn take-away plekken geworden, dus even zitten op het terras is er niet bij. 'De Efteling met coronamaatregelen is geen topproduct', verzuchtte directeur Fons Jurgens onlangs in een podcast over zijn park. De beleving voor een dagje uit is hier duidelijk anders dan voorheen.

Hoe kijk jij ertegen aan dat je weer naar een attractie- of dierentuin kan? Sta je te springen om te gaan of wacht je liever totdat een dagje uit weer wordt zoals het was? Laat het ons weten en stem!

