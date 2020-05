Bibliotheek Gelderland Zuid voorzichtig weer open

Directeur Bert Hogemans van de Bibliotheek Gelderland Zuid heeft er 'ontzettend veel zin in'. De bibliotheek mocht vorige week eigenlijk al open, maar dat lukte niet: 'We zijn druk geweest met allerlei alternatieven. Maar we hebben niet alle hulpmiddelen tijdig voorhanden gehad, dus we hebben voor de veiligheid gekozen om ze een week later open te doen.'

Tijdens de sluiting was het druk aan de telefoonlijnen, aldus Hogemans: 'Nou de telefoonlijnen stonden roodgloeiend. Daarom hadden we alternatieven bedacht als de afhaalbieb waar mensen boekenpakketten konden afhalen onder gecontroleerde omstandigheden.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Bert Hogemans:

Niet blijven hangen

De bieb gaat weer open voor leden. Die mogen allemaal een half uurtje rondlopen, maar dat wordt niet gecontroleerd met een stopwatch in de hand: 'Dat gaat in goed vertrouwen.' Bezoekers moeten zich ook aan een aantal huisregels houden. Zo worden mensen gevraagd hun handen te ontsmetten.

'In de stadsbibliotheek in Nijmegen kunnen 75 mensen tegelijk binnen. Normaal komen daar 1500 mensen per dag die daar meerdere uren recreëren, maar dat zit er even niet in.' Dat betekent dat de publiekscomputers, printers en tablets uitgeschakeld zijn en de leestafels en werkplekken niet toegankelijk.

Boetes voor het te laat inleveren van materiaal worden niet uitgedeeld. Inleveren kan tot en met 27 mei nog zonder boete. In de nog gesloten vestigingen kunnen leden hun boeken tot een week na heropening boetevrij inleveren.

Plas ophouden

De toiletten gaan ook niet open, dus plassen kan ook niet. 'Dat is een probleem. Helaas doen wij ook de toiletten op slot. Het liefst zouden we iedereen verwelkomen voor alle functies die we hebben. Daarbij is het toilet niet het belangrijkste.'