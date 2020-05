'Dit wil je niet in je land hebben', zorgen om 'Mexicaanse' crystal meth-labs

De inval in het drugslab in Achter-Drempt. Foto: Persbureau Heitink

De politie luidt de noodklok over de toename van het aantal crystal meth-labs van Mexicaanse drugskartels in Nederland. Eerder deze maand werd nog zo'n drugslaboratorium opgerold in de Achterhoek.

'We hebben aanwijzingen dat Nederlandse drugshandelaren samenwerken met Mexicanen en deskundigheid inkopen om xtc-labs te vervangen door laboratoria waar crystal meth wordt geproduceerd', zegt de baas van de landelijke recherche Andy Kraag tegen De Telegraaf.

Mexicaanse drugskartels zouden afzetmarkten zoeken in Europa en Nederland is als vestigingsplaats aantrekkelijk vanwege de goede infrastructuur, productiefaciliteiten en het milde strafklimaat.

Voor miljoenen aan drugs in schuur

Het crystal meth-lab aan de Zomerweg in Drempt (gemeente Bronckhorst) was vol in bedrijf. In de schuur werd naar schatting voor zeker 10 miljoen euro handelswaarde aan drugs (en afgeleiden daarvan) aangetroffen. Een 19-jarige Colombiaan, een man van 29 uit Mexico en een 37-jarige Amerikaan zijn opgepakt. De drie zitten nog vast.

Zo zag het opgerolde drugslab er van binnen uit (tekst gaat verder onder de video):

Van xtc naar meth

Politiechef Max Daniel, landelijk portefeuillehouder drugs, zegt in de krant dat het produceren van meth ook lucratief is voor Nederlandse xtc-producenten. 'We vermoeden dat een deel van de Nederlandse drugscriminelen van xtc wil overstappen naar meth. Omdat de winsten in het buitenland vaak het tienvoudige zijn en omdat het voor Nederlandse xtc-producenten eenvoudig te doen is. Zij beschikken al over de benodigde hardware, grondstoffen en distributienetwerken. Alleen de recepten van de Mexicanen ontbraken nog.'

Daniel spreek van een plaag. 'Dit wil je niet in je land hebben.'

Crystal meth of methamfetamine is een zwaar verslavende synthetische harddrug die vooral wordt gebruikt op feestjes. Het middel kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hart- en hersenbeschadigingen, geheugenverlies en psychotisch gedrag.