Experiment met bezoek in verpleeghuizen positief ontvangen in Nijmegen

'Ik spring in een zwembad maar zit er wel water in? Nu denk ik: ja er zit water in en we hebben ook nog zwembandjes', zegt Rita Arts van Stichting De Waalboog in Nijmegen over het experiment met de verruimde bezoekregeling in verzorgingshuizen.

Het experiment is nu een week bezig in 25 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. In iedere GGD-regio doet er één mee. In Gelderland zijn dat locaties in Nijmegen, Varsseveld en Bennekom.

In de regio Gelderland-Zuid is dat De Honinghoeve van de Stichting Waalboog in Nijmegen. De stichting was al ver met het opstellen van een protocol voor verruimde bezoekregels. Bovendien is de Honinghoeve groot genoeg om voor het experiment ook representatieve wetenschappelijke resultaten op te leveren en was de locatie al minstens twee weken vrij van het coronavirus.

Bezoek met handschoenen en mondkapjes

Bezoekers van bewoners van de Honinghoeve moeten zich van tevoren aanmelden en kunnen via de parkeergarage in een speciaal ingericht appartement komen. Daar wordt ook de betrokken bewoner van de Honinghoeve vanaf zijn of haar kamer naar toe begeleid.

Er is geen glazen of plastic scheidingswand, maar bezoekers moeten wel plastic handschoenen en een mondkapje dragen. Bovendien mag het bezoek ook niet ziek zijn.

Eén mantelzorger

'Het is positief ontvangen', constateert voorzitter van De Waalboog Rita Arts. 'Het bezoek is beperkt tot één mantelzorger per bewoner. Het is doorgaans heel emotioneel. De afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, maar we kunnen niet uitsluiten dat er toch fysiek contact is. We gunnen iedereen privacy.'

Van tevoren wordt het bezoek drie keer gecheckt en ook wordt de temperatuur opgenomen. 'Je merkt dat mensen zelf de verantwoordelijkheid wel nemen. We gaan dit evalueren en kijken of er uitbreiding mogelijk is naar andere locaties. Maar om de risico's te beperken, kan het echt maar met één vaste persoon als bezoeker', benadrukt Arts.

Wetenschappelijke begeleiding

De stichting Waalboog wordt in het experiment begeleid door Raymond Koopmans, professor verpleeghuisgeneeskunde van het Nijmeegse Radboudumc. Hij doet in samenwerking met de universiteit in Maastricht onderzoek naar hoe ouderen de verruiming beleven. Ook bezoekers krijgen na afloop een vragenlijst. 'Het ligt politiek heel gevoelig', weet Koopmans.

'De minister ziet dit als een nieuwe fase en waarschijnlijk krijgen we morgen te horen wat hij van plan is. De meeste bewoners in onze verpleeghuizen hebben een beperkte levensverwachting. Deze mensen blijven nu al meer dan twee maanden verstoken van bezoek. En dan is de vraag: is het middel niet erger dan de kwaal? En organisatorisch betekent het ook heel wat. Er moet aan heel veel voorwaarden worden voldaan om een bezoekregeling mogelijk te maken. En er moet ook een breed draagvlak voor zijn. Zeker als mensen worden toegelaten op afdelingen.'