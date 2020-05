Kijk vanmiddag naar de tv-marathon met Het Witte Huis en De Fanfare

Tussen 12.00 en 14.00 uur herhalen we de documentaireserie Het Witte Huis. Zorgvilla Het Witte Huis staat in het Betuwse Zetten en biedt een thuis aan 26 ouderen. De mensen die in het statige pand wonen, ervaren verschillende fases van dementie. Het programma portretteert de mensen in hun proces van vergeten en leert u de bewoners, de verzorgers en de familie kennen. Als eerst maken we kennis met de bevlogen directeur Mark Wensink.

Daarna kan je tussen 14.00 en 17.00 uur kijken naar de herhaling van De Fanfare. Fanfares zorgen van oudsher voor de muzikale omlijsting in dorpen of steden. Onmisbaar bij de intocht van sinterklaas, tijdens de kermis of andere feestelijke gebeurtenissen. Maar dat is zeker niet het enige wat ze doen, want tegenwoordig zijn fanfares ook vaak concertorkesten. Maar tijden veranderen: bij vele fanfares loopt het ledenaantal terug. Daarom moeten fanfares creatief zijn en vernieuwen. In het programma volgen we verschillende fanfares in Gelderland die allemaal hard aan de weg timmeren, maar die vooral ontzettend veel plezier beleven aan het gezamenlijk muziek maken.

Wil je alles zien of alvast vooruitkijken? Bekijk dan de Uitzending Gemist van Het Witte Huis of De Fanfare.