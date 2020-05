Man vindt verloren trouwring na 38 jaar terug in eigen tuin

'Het is echt heel bizar. Ik kon het niet geloven en was echt even van de kaart', vertelt Hans. Hij werkte in de jaren tachtig in een garage. De ring zat hem eigenlijk iets te strak. Met warme olie kreeg hij de ring los en hij legde die vervolgens thuis op de keukentafel neer.

'Dat was tussen de middag en ik ben daarna weer gaan werken. Die ring ben ik vergeten', weet hij nog. Toen Hans thuiskwam, was de ring weg. Het hele huis ging op de kop. 'Vuilniszakken, alles hebben we omgekeerd. Maar onze middelste dochter was toen vier en die gooide nogal graag dingen in de wc. We dachten: die is weg.'

Nee toch. Dit kan niet! Hans Luijmes

Hans en zijn vrouw Gerda plaatsten zelfs nog een advertentie in de krant, op zoek naar de ring. Het leverde allemaal niets op. Tot zondagavond, toen Hans aan het tuinieren was. 'Ik zag ineens iets glinsteren en dacht: hé, dat lijkt wel goud. Ik graaf daar een beetje en er komt een ring uit. Ik keek gelijk naar de datum en zag onze trouwdatum staan en de naam van mijn vrouw Gerda. Ik dacht: nee toch, dit kan niet!'

Beetje vaal, beetje verweerd

Het bleek wel zo te zijn. Onder de kraan werd de ring schoongepoetst. 'Een beetje vaal is hij wel, een beetje verweerd, maar verder zag-ie er nog heel goed uit.'

Wat het verhaal nog opmerkelijker maakt, is dat de ring in een stuk tuin lag dat de familie Luijmes pas zo'n acht jaar later aankocht. 'Onbegrijpelijk. Ik snap nog niet hoe die ring daar terecht is gekomen, misschien is die ring een beetje gaan zweven of verplaatst doordat je in de tuin bezig bent geweest. Mijn vrouw grapte: zo, nu zijn we weer getrouwd.'

Binnenkort gaan Hans en Gerda naar de juwelier. Om te doen waarom Hans 38 jaar geleden zijn ring afdeed: de ring wat groter maken.