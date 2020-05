Wolf doodt tientallen schapen van boer Jos: 'Ik kan daar geen vrede mee hebben'

Een hond die schade aanrichtte in de kudde maakte Jos wel eens mee. Maar een wolf kreeg hij niet eerder op bezoek, tot vrijdag. Onderweg naar zijn dieren kwam hij dode schapen tegen en schoot zijn buurman hem aan: bij hem lagen er eveneens drie. Speurend door zijn eigen kudde trof Jos in de minuten die volgden nog vijf dode ooien en lammeren aan. Eentje was er bovendien opgegeten.

Bekijk hier de reportage:

Meteen duidelijk

'Voor mij was direct duidelijk dat ik in aanraking was gekomen met een wolf', zegt Jos. 'Ik heb al heel mijn leven schapen. Door de jaren heen heb ik best wel eens een hond bij de schapen gehad. Maar een hond bijt een schaap aan alle kanten: in de ribbenkast, poten, oren: overal. Dat is een ravage.'

'Als een wolf het doet, is er niets aan de schapen te zien. Ze liggen puntgaaf, maar ze zijn wel dood of bijna dood. Het verschil is dat zij onder in het strottenhoofd zijn gebeten, dat is helemaal te pletter gebeten. Het is verpulverd, waardoor het dier stikt. Na één minuut was het voor mij duidelijk.'

Zaterdag volgde een tweede klap voor Jos. 'Toen heeft de wolf er wel twintig vermoord, en eentje half opgegeten. Heel het weiland lag vol, overal in het perceel lagen ze. Ik ben er in totaal 28 kwijt. En mijn buurman ook nog drie.'

31 doodgebeten schapen, daar kan ik geen vrede mee hebben Schapenhouder Jos Verhulst uit Ammerzoden

De wolf verafschuwen doet Jos niet. Het is een dier en Jos houdt van dieren, of het nu om een kraai, een ooievaar, een schaap of een wolf gaat. 'Als die wolf één schaap had gepakt, had ik er begrip voor kunnen opbrengen. Hij heeft honger, ziet die lekkere schapen van boer Jos lopen en denkt: daar pak ik er eentje van. Maar er 31 kapotbijten, daar kan ik geen vrede mee hebben.'

'Dit is heel vervelend'

Namens Wolven In Nederland zegt Maurice La Haye dat hij meeleeft met de schapenhouder. 'We vinden het heel vervelend. Voor de betreffende agrariër en voor het beeld dat weer ontstaat van de wolf. Je krijgt toch het idee dat de wolf een bloeddorstig dier is, dat voor de lol slapen afslacht', merkt hij.

Maurice La Haye van Wolven in Nederland. Foto: Omroep Gelderland

De wolf volgt echter zijn instinct. 'Het dier heeft honger en wil graag eten. Rustig eten, dus hij gaat net zolang bijten en happen tot hij aan één schaap kan eten. Omdat er zoveel schapen in het weiland lopen, gaat hij langer door dan nodig is. Het ziet er ontzettend bloederig uit, maar dat is wat er kan gebeuren. Soms zien we dat het om grotere aantallen gaat, dat is buitengewoon onprettig om mee te maken.'

Wolf zit opgesloten

De wolf wegkrijgen uit de polder is makkelijker gezegd dan gedaan, legt La Haye uit. 'Hij zit er eigenlijk een beetje opgesloten. De wolf moet het toch echt zelf doen. Normaal is een wolf één, twee dagen actief en trekt hij weer verder. Hij moet doorlopen naar een beter leefgebied.'

Preventie is het sleutelwoord, aldus Wolven In Nederland. 'We hebben te maken met zwervende wolven, die kunnen overal opduiken. Het zijn er nog maar enkelen, maar die kunnen terechtkomen op plekken waar ze alleen een schaap als prooi hebben. Dat is heel vervelend. Je kunt je dieren beschermen met allerlei hekwerken met een elektrisch raster. Daar moeten we vol op inzetten.'

Boer Jos uit Ammerzoden vindt dat de wolf nooit vaste voet aan de grond had mogen krijgen. 'Het probleem is: Nederland is klein en heeft vier-, vijfduizend schapenboeren. Maar een select groepje Nederlanders heeft het voor elkaar gekregen dat die wolf mag rondstruinen.'