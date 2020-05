Eenrichtingsverkeer bevalt meeste fietsers Hoge Veluwe wel: 'Laat het maar zo'

Volgens het Nationaal Park is het de enige mogelijkheid. 'Op sommige delen zijn de paden ongeveer 2,5 meter breed, dus dat is eigenlijk niet zo’n probleem. Maar er zijn ook delen waar het pad ongeveer 1,5 meter breed is en daar moet het echt wel', zegt Aylmer Graeler van het park.

Omrijden

Het eenrichtingsverkeer betekent voor veel bezoekers wel dat ze soms behoorlijk moeten omrijden als ze op de gewenste plek willen komen. 'Maar we hebben alle tijd', zo zegt één van die bezoekers. 'Wij vinden gewoon dat het zo moet blijven. Bij dat tweerichtingsverkeer kom je elkaar nog wel eens tegen bij een hoek en dat is best lastig.' Een oudere heer valt haar bij: 'Dat moeten ze inderdaad zo houden, want we krijgen geen tegenliggers. Je kan voor je blijven kijken en vervolgens is het gewoon heerlijk rustig.'

Maar of het eenrichtingsverkeer nou echt helpt tegen besmetting met corona, dat wordt aan getwijfeld door één van de vaste bezoekers van het park: ‘Als je elkaar passeert ben je maar een seconde bij elkaar en als je achter elkaar gaat rijden krijg je een soort van filevorming en dan zit je dus langer in de ‘uitlaatgassen’ van de mensen die voor je fietsen en dat vind ik niet zo prettig.'

Automatische piloot

En het blijft natuurlijk wel wennen dat eenrichtingsverkeer, zo blijkt als er toch mensen zijn die ondanks het inrijverbod hun vaste route kiezen. Aylmer Graeler: 'Sommige mensen komen hier al veertig jaar en zijn gewend om van A naar B een bepaalde route te volgen. Die dwing je nu de andere kant op te fietsen en sommigen zullen op de automatische piloot toch die kant op blijven fietsen. Daar ontkom je niet aan.'