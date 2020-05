Eén nieuw sterfgeval in Gelderland, vier patiënten in ziekenhuis

In Gelderland is één nieuwe coronadode gemeld, vier mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Foto: ANP

De voorbije 24 uur is in Gelderland één nieuw overlijdensgeval door corona gemeld. Het aantal doden in onze provincie stond zaterdag op 647 en is zondag opgelopen naar 648. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In de ziekenhuizen zijn vier nieuwe patiënten opgenomen. De teller staat inmiddels op 1454 Gelderse patiënten die opgenomen zijn of opgenomen waren. Het aantal besmettingen op Gelders grondgebied is met 26 opgelopen tot een totaal van 5.597.

Bekijk op de kaart hieronder de RIVM-cijfers in jouw gemeente. Klik voor meer informatie.

Zwaarst getroffen

De zwaarst getroffen provincie in ons land is Noord-Brabant, waar 1.483 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. In Zuid-Holland stierven 1.127 personen en in Noord-Holland 768. Daarna volgen Limburg (709) en Gelderland (648).

In heel Nederland kwamen er de voorbije 24 uur tien bevestigde sterfgevallen door corona bij. In de ziekenhuizen werden vijftien nieuwe patiënten opgenomen en testten nog eens 125 mensen positief. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, zowel in Nederland als in Gelderland. Dat komt doordat van niet alle doden bekend is waaraan ze overleden.