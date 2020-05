Alle plannen voor judotalent Elin vallen in duigen

Ze had er ook alle tijd voor gehad in deze periode, want ze kon zich volledig op judo richten. 'Ik had een tussenjaar van school, want ik ga in september voeding en diëtiek doen in Nijmegen. Ik zit in mijn eerste jaar junioren, dat is tot onder 21. Mijn laatste toernooi was het NK, daar was ik eerste. Ik wilde dit jaar een EK en een WK draaien. Daar moet je je via europacups voor kwalificeren. Maar uiteindelijk heb ik geen enkele Europacup kunnen doen. Dat is wel echt heel jammer. Misschien wordt het allemaal nog verplaatst nog later in het jaar. Ik probeer wel te blijven trainen.'

Kijk en luister naar Elin Henninger. De tekst gaat eronder verder



Alternatieve training

Maar tot 1 september zijn contactsporten als judo helemaal niet toegestaan. En dus zoekt Elin naar alternatieve trainingen. 'Hardlopen, fietstraining en steps. En circuitjes. We kunnen wel in een dojo, maar niet om te judoën. Daar doen we dan oefeningen met elastieken en dat soort dingen. Dus genoeg andere manieren om fit te blijven. En ik hoef het ook niet alleen te doen, dat scheelt ook. Ik was al derde bij het WK onder 18. Ik weet nog niet hoe ik het internationaal doe bij de onder 21. Maar later wil ik ooit naar de Olympische Spelen gaan en ook winnen.'