'Kankerhomo, achterlijke flikker', Rob Jetten deelt tweets op dag tegen homofobie

'Ik denk dat we Rob Jetten zijn privéadres maar bekend moeten maken. Slaan ze twee vliegen in één klap. Een ongelovige hond en een homo ineen. Maarja, het is maar een gedachte.' Het is een van de beledigende en bedreigende tweets die Jetten zondagmorgen in een opgenomen filmpje via Facebook naar buiten brengt. 'Een homo die moslims in de kont probeert te kruipen. Sorry Rob, maar het gaat niet werken. Jij en de rest van de bruine anjer gaan als eerste head first van een flatgebouw als het aan de gemiddelde islamiet ligt', zegt een ander tegen de sociaalliberaal.

'Vieze mocrovriendjes en zwartjoekels'

In een ander bericht wordt de 'vuile kutmongool' Jetten verzocht 'zijn bek dicht te houden als zijn vieze mocrovriendjes en al die zwartjoekels staan te protesteren en te bedreigen'. 'Ga je schamen, vieze homo.'

'Oordeel zelf'

Aan mensen die zich afvragen 'of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is' vraagt Jetten zelf te oordelen na zijn filmpje.