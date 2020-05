Man gestoken bij nieuw incident in 'Polenhotel' Babberich

De politie is zaterdagavond opnieuw uitgerukt naar een huisvesting voor arbeidsmigranten in Babberich. Daar is een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Het incident vond even voor 20.30 uur plaats aan de Dorpstraat in Babberich. De man is gestoken in zijn nek, meldt een correspondent. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Tweede keer

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de politie naar het zogeheten Polenhotel moet uitrukken. De vorige keer raakte een man gewond aan zijn hoofd bij een ruzie.

De politie wist de boel toen te sussen en omdat niemand aangifte deed, was de zaak voor de politie daarmee af. Ook nu was de sfeer in Babberich al snel weer rustig.

