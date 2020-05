Zangduo Elly en Rikkert neemt afscheid zonder publiek: 'Het was heel vreemd'

Na een carrière van vijftig jaar is het voor het zangduo Elly en Rikkert voorbij. Zaterdag gaven ze, via een livestream, hun laatste concert in zalencentrum Veluvine in Nunspeet.

Eigenlijk stond er een afscheidstour op het programma, maar door de coronacrisis kan de tour niet worden afgerond. En de gezondheid van Rikkert liet het niet toe om de laatste optredens uit de tournee te verplaatsen naar later dit jaar.

'Het was heel vreemd', zegt Elly Zuiderveld-Nieman (74) tegenover de NOS. 'Vooral bij de eerste twee nummers dacht ik even: hoe komen we de avond door? Maar we stelden ons gewoon de mensen voor die zaten te kijken naar de livestream. Soms had ik bepaalde personen voor ogen, en dan ging het wel weer. En er zat natuurlijk een geweldige crew, waar we af en toe naar konden kijken.'

Christelijke liedjes

De carrière van het duo Rikkert Zuiderveld (73) en Elly Zuiderveld-Nieman begon in de jaren 60. Hun bekendste nummer is misschien wel De Kauwgomballenboom (1971). Het echtpaar zong voornamelijk christelijke liedjes sinds ze zich rond 1976 bekeerden tot het christendom. Een jaar later traden ze op tijdens een van de eerste EO-jongerendagen.

Ze werkten in hun vijftig jaar durende carrière onder meer met Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy en maakten ook veel kinderliedjes. En nu is dat allemaal afgesloten, met een optreden zonder publiek in een theater in Nunspeet. 'We hebben het niet heel anders gedaan dan we normaal bij een optreden doen', zegt Elly in het NOS Radio 1 Journaal. 'We moesten een beetje anders gaan staan zodat we elkaar en de muzikanten konden zien. Dan hadden we interactie met elkaar.'

Een nieuwe cd?

Dat het publiek er niet bij kon zijn, is jammer. 'Maar de gezondheid van Rikkert liet het niet meer toe', zegt Elly. 'We hebben gewoon besloten het op deze manier te doen.'

Elly laat nog nog wel een deur op een kier. 'Het is niet afgelopen: we treden niet meer op, maar zijn nog wel bij elkaar. En we doen nog veel. Rikkert schrijft veel, mooie gedichten. Misschien ga ik wel weer eens een kinderboek schrijven. En we denken erover om een nieuwe cd te maken.'