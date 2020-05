Besluit DENK-bestuur vernietigd, Azarkan mag toch blijven

Binnen DENK is ruzie ontstaan. Azarkan en voormalig fractieleider Tunahan Kuzu kunnen niet meer door een deur met partijvoorzitter Selçuk Öztürk. De machtsstrijd leidde ertoe dat het bestuur, dat naast Öztürk nog uit één ander lid bestaat, Azarkan zijn lidmaatschap ontnam. Hij zou de partij op onredelijke wijze benadeelt hebben en in strijd met het belang van DENK hebben gehandeld.

'Misbruik van voorzittersrol'

Maar daar liet de Azarkan, die in Culemborg woont, het niet bij zitten. Hij stapte naar de beroepscommissie van de partij. Die oordeelde dat voorzitter Öztürk misbruik had gemaakt van zijn voorzittersrol. Het bestuur was het daar niet mee eens en stelde dat de commissie niet de juiste procedure had gevolgd. Öztürk wilde op korte termijn een gesprek met de commissie.

Of er een gesprek is geweest, is niet duidelijk. Maar het bestuur neemt het commissie-advies wel over en Azarkan mag dus blijven.

