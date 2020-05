Burgemeester Nunspeet overtreedt privacywet om coronacrisis: 'Bevolking lijdt er zwaar onder'

Nunspeet is zwaar getroffen door de coronacrisis. Begin maart dook het virus voor het eerst op in de gemeente, bij een inwoner van Elspeet. 'Ik kreeg dat te horen via de GGD met de restrictie dat ik daar absoluut niet over mocht communiceren.'

Vervolgens zag Van de Weerd hoe het hele dorp erover sprak en heeft hij het 'toch in de krant gezet'.

Van de Weerd stelde eerder al in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat 'de doorgeslagen privacywet extra doden heeft gekost'. 'Ik merk heel erg dat bepaalde beroepsgroepen, waaronder de gezondheidszorg maar ook de rechterlijke macht, in de kramp zitten rondom de privacy', stelt hij tegen Omroep Gelderland.

Dat gaat volgens de burgervader zo ver dat 'individuele personen heel erg beschermd worden'. 'Maar de bevolking en het algemeen belang lijdt daar heel zwaar onder.'

'Mocht absoluut niet communiceren'

Met corona heeft Van de Weerd dat naar eigen zeggen 'aan den lijve ervaren'. Als voorbeeld wijst hij op de situatie in verzorgingstehuizen. Alle aandacht ging uit naar het aantal ic-bedden en ondertussen stierven er daar tientallen mensen.'

En het heeft vanwege de privacywetgeving heel lang geduurd voordat dat naar buiten kwam, vertelt Van de Weerd. 'Wij hoorden dat als gemeente wel, maar konden daar niet over communiceren.'

'Alsjeblieft, help me'

De aantallen van de RIVM kloppen volgens hem 'van geen kanten', mede doordat de gegevens over verzorgingstehuizen niet naar buiten kwamen. 'Mensen in de verzorgingshuizen zijn vaak al bedlegerig en gaan niet meer naar ziekenhuizen. Dus die kwamen niet in de cijfers terecht.'

Na twee of drie weken is één van de directeuren van de verzorgingshuizen in zijn gemeente volgens Van de Weerd naar de minister gestapt met de vraag: 'Alsjeblieft, help me.' Na die noodkreet is de aandacht op gang gekomen, stelt de burgemeester.

Van de Weerd wil dat overheden en andere belanghebbenden makkelijker dit soort informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast ziet hij een probleem in de wijze waarop inspectiediensten met de privacywet omgaan. 'Zorginstellingen zijn bang om gekapitteld te worden als ze maar even iets te veel naar buiten brengen. Daar moet veel meer evenwicht in komen.'

'In crisis moet je kunnen handelen'

De privacywetgeving biedt volgens Van de Weerd wel handvatten om daarmee om te gaan. 'Maar daar hangt een enorme administratieve procedure aan vast, waar je vaak niet doorheen komt.'

Nu zaten we bovendien in een crisissituatie, ziet Van de Weerd. 'Dan heb je geen tijd om allerlei protocollen te gaan tekenen. Dan moet je kunnen handelen.'

