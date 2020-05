Het wordt steeds drukker op deze drive-in markt in festivalsfeer

Bij crêpes of frites kun je je nog wel iets voorstellen bij een drive-in markt. Maar wat doe je als podiumbouwer nu je blijft zitten met al je materiaal? Dan maak je er vogelhuisjes van.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Gewoon doorpakken

Zo zijn er allerlei zaken te koop bij de drive-in markt op het Vasimterrein: van gebraden kip en potten vers gemaakte soep tot barbecuepakketten, planten en bloempotten die eigenlijk bedoeld waren voor de aankleding van een festivalterrein.

Initiatiefnemer Bianca van Empel verzorgt normaal samen met haar vriend eten bij diverse festivals. Het was even slikken toen dit voorjaar bekend werd dat het hele festivalseizoen in het water valt. Bianca: ‘We dachten: we moeten gewoon doorpakken en iets nieuws verzinnen om te kijken wat we nog kunnen doen. En vanuit die gedachte is dit initiatief ontstaan.’

Hoepel van 1,5 meter

Bij de ingang doen mensen hun bestelling en rekenen af. Vervolgens rijden ze langs de verschillende foodtrucks om aan het einde hun bestelling aan te nemen. Op gepaste afstand natuurlijk, met behulp van een grote pizzaschep. Of desgewenst zetten de medewerkers de spullen achter in de auto. Wie lopend door de drive-in gaat, kan een hoepel met een straal van anderhalve meter meekrijgen zodat de gepaste afstand in acht genomen wordt.

Met een hoepel over de drive-in markt. Foto: Omroep Gelderland

Er komen volgens Bianca momenteel zo’n honderd klanten per dag en dat aantal neemt geleidelijk toe. Er zijn ook steeds meer ondernemers die zich aansluiten bij het initiatief.

Als het straks weer mag willen ze op het terrein ook terrasjes openen. Bianca: ‘Het is geen festival, maar we proberen wel een festivalsfeer te creëren. Hier worden we toch ook wel heel gelukkig van.’