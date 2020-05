Gitaarspelende verpleegkundige op IC is nu zelf getroffen door corona

De Achterhoeker is inmiddels van de beademing af, maar hij heeft nog maar weinig energie. Gitaarspelen op de intensive care is er voorlopig niet bij. Cor ligt in het ziekenhuis in Doetinchem te herstellen van het coronavirus dat hem heeft geveld.

Gitaarspel stelt patiënten op IC gerust

Vorig jaar kwam Cor landelijk in het nieuws met zijn gitaarspel op de intensive care. ‘Naar aanleiding van een gesprek met een patiënt heb ik in oktober 2018 mijn gitaar meegenomen naar het ziekenhuis. De patiënt genoot van het gitaarspel en kreeg er energie van’, vertelt hij.

Sindsdien speelt Cor geregeld op zijn gitaar aan het bed van patiënten die zich goed genoeg voelen om van de muziek te kunnen genieten. Cor werkt op de intensive care van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, maar speelt ook op ic's in andere ziekenhuizen.

De gitaarmuziek stelt veel patiënten gerust en leidt af van het gepiep van de monitoren en de andere geluiden die doorgaans te horen zijn op deze afdeling.

Cor heeft nog maar weinig energie

Maar nu is Cor dus zelf op de intensive care terechtgekomen met corona, de plek die hij als verpleegkundige maar al te goed kent.

Cor is inmiddels aan het revalideren, maar voelt zich nog slap. Via WhatsApp antwoordt hij de afgelopen dagen op onze vragen, als hij daar energie voor heeft. Het is nog onduidelijk wanneer Cor weer voldoende is aangesterkt om aan het werk te gaan, en gitaar kan spelen voor ernstig zieke mensen op de IC.