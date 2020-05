'Extra doden door doorgeslagen privacywet', zegt burgemeester van Nunspeet

'De doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost.' Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. 'Toen het parlement debatteerde over te weinig ic-bedden, overleden bij ons massaal mensen in verpleeghuizen. Niemand wist het, want officiële instanties mochten het niet melden.'

Van de Weerd doet deze uitspraken zaterdag in het Reformatorisch Dagblad in een gezamenlijk interview met zijn collega Eddy Bilder van Zwartewaterland. Volgens Van de Weerd mocht hij 'niet gaan bellen' als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden. Dat zou namelijk herleidbaar zijn naar personen. 'Mijn informatie moest ik vergaren via semi-legale kanalen.' Het hele dorp sprak er volgens hem over. 'Maar ik mocht niks zeggen. Dat kan natuurlijk niet.'

'Zorgmedewerker pleegde zelfmoord'

Ook professionals hebben zware tijden meegemaakt, haalt Van de Weerd aan. 'Zo weet ik van een zorgmedewerker die zelfmoord pleegde. Die persoon kon niet langer aanzien wat er in verpleeghuizen gebeurde.' Dat lijkt volgens Van de Weerd op de vreselijke dingen die militairen tijdens hun uitzending meemaakten en daardoor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelden. Daarover is de burgemeester met defensie in contact. 'We zoeken als gemeente uit wat we met deze inzichten kunnen voor de zwaarst getroffenen.'

Monument voor corona-slachtoffers

Ook overweegt Van de Weerd een monument voor de corona-slachtoffers in zijn gemeente. 'Bij de bevolking proef ik de behoefte aan herdenking. Met onder meer kerken zoeken we naar manieren om dat vorm te geven', aldus de burgemeester in het Reformatorisch Dagblad.