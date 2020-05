VIDEO | Ooievaarsjong Wamel dood en opgegeten door ouder

Moeder ooievaar legde dit jaar vijf eieren waarvan er de afgelopen weken vier uitkwamen. Zaterdagochtend rond 5.45 uur was te zien op de livestream dat één van de kuikens er levenloos bij lag. Eerst werd het jong op de rand van het nest gelegd, maar even later besloot moeder of vader ooievaar toch om het jong op te eten.

'Familiedrama' in 2019

In 2019 volgen we het nest in Wamel ook al op de voet. Toen was er ook sprake van een heus familiedrama. De jongen overleefden het allen niet en werden toen ook opgegeten. Boswachter Ruben Vermeer vertelde vorig jaar al dat we hier niet gek van moeten opkijken, hoe vreselijk het er ook uit ziet, het is de natuur.

Volg de ooievaars 24/7

Het ooievaarskoppel is al dik twee maanden te volgen op ons YouTube-kanaal van TVbuitengewoon. Wil jij een kijkje nemen in het nest? Dat kan hier.