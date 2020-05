Paul zingt twaalf uur achter elkaar: 'enorm adrenalinegevoel'

Hij opende vrijdagmiddag om twaalf uur in de studio van Dick Klabbers in Wijchen met Laat je zien, waarmee hij in 2001 deelnam aan het Nationale Songfestival. Zijn laatste nummer vlak voor middernacht was I can't get along, een duet met Kermit op zijn schouder. 'Het is een enorm adrenalinegevoel dat het gelukt is. Eigenlijk wel jammer dat het voorbij is. Al begin ik mijn vingers nu wel echt te voelen.'

Paul had het idee dat hij wel aan de tweehonderd liedjes zou komen, maar dat lukte niet. 'Ik ben tot 156 gekomen, ook omdat ik tussendoor teveel gepraat heb. In het begin was het even zwaar, een beetje een rasp in mijn stem. Daarna ging het uren lekker. Af en toe val je even twilight zone, dan weet je op een gegeven moment even een tekst niet meer. Maar heerlijk, ontzettend leuk om te doen.'