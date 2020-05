Deze akkerbouwer ziet zijn gewassen verpieteren door droogte

Akkerbouwers zien de gewassen op hun akkers verdrogen. Beregenen is ofwel erg moeilijk en duur, of wordt verboden door het waterschap in die regio. Van Silfhout heeft akkertjes in Wageningen en Renkum en met name in Wageningen ziet hij zijn oogst aan zomergerst voor brood en bier kapotgaan.

Slimme methodes

Op vrijdagochtend besproeit hij één van zijn terreinen met water uit een giertank. Maarten Veldhuis van het Waterschap Vallei en Veluwe gaat met hem mee. Van Silfhout wil duidelijk maken hoe groot het probleem is met droge akkers en dat er best oplossingen zijn, maar dat die nu niet worden ingezet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Eén van de oplossingen die hij noemt is een prehistorische methoden: het aanleggen van poelen waar beekwater in opgevangen wordt. Dan stroomt water niet direct de rivier in, maar wordt het nog gebruikt.

Aandacht vragen

Land besproeien met water is duur. Door de droogte mag ook grondwater niet worden gebruikt. Met deze actie wil de akkerbouwer aandacht voor die situatie.

Silfhout: 'Ze weten al heel lang dat dit een probleem is en toch wordt niet gedacht aan oplossingen.'