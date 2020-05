Burgers' Zoo staat na sluiting te trappelen: 'Wij zijn er klaar voor'

Voor het park was de tijdelijke sluiting - opgelegd door de coronamaatregelen - een hard gelag. 'Het dient een hoger doel, dus daar hebben wij alle begrip voor, maar gelukkig kunnen we nu alsnog weer open.'

Markeringen

Om weer open te kunnen, is het park wel flink onder handen genomen. 'We hebben onder andere markeringen aangebracht, bijvoorbeeld bij de uitkijkpunten, en we hebben eenrichtingswegen toegepast, zodat mensen elkaar minder tegenkomen', zegt Lammers.

Bezoekers die het park willen bezoeken, moeten voorafgaand aan hun bezoek eerst naar de website van het park: 'Je moet online een toegangsbewijs reserveren en dan kun je in tijdsloten van een halfuur je ticket boeken. Dat doen we omdat we zo voorkomen dat er grote drukte ontstaat bij de entree.'

Bezoekersaantallen

Over grote stromen bezoekersaantallen hoeven bezoekers zich dus niet druk te maken, zo bevestigt Lammers. 'Dinsdag gaan we open met 10 procent van de maximale capaciteit. Als dat goed gaat, kunnen we langzaam opschalen. We zijn er klaar voor!'