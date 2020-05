Kritisch schilderij wacht op bezoekers in Marius van Dokkum Museum

Het is een groot doek. Schilder in atelier is 1.60 meter hoog en 2.40 meter breed en dat is best even passen en meten door de smalle doorgangen van het museum. Ook de lijst, die nog om het doek heen gezet moet worden, had geen twee centimeter groter kunnen zijn. 'Dit is echt een groot werk, hier ben ik lang mee bezig geweest', verzucht Marius van Dokkum als het schilderij tegen de muur staat.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Een vleugje humor

Het kunstwerk is direct herkenbaar als een typische Van Dokkum. Het atelier ligt bezaaid met troep, alles tot in detail uitgewerkt en overgoten met een vleugje humor. Hoe langer je naar het doek kijkt, hoe meer je ziet. Zo staat de kunstenaar op een tube verf, die langzaam leegloopt. En aan de slang van de fietspomp is een stekker bevestigd. Overal ligt verf, maar het doek van de schilder is nog stralend wit.

Het nieuwe schilderij van Marius van Dokkum. Tekst gaat verder onder de foto.

'Schilder in Atelier' van Marius van Dokkum. Foto: Omroep Gelderland

Symbolisch

'Dit werk is ook symbolisch', legt Van Dokkum uit. 'Die schilder, die kun je ook zien als de mensheid. Hoe gaat hij om met zijn omgeving, met het milieu? Hier, linksonder, zie je een mand met afval. Dat is ook in de wereld een gigantisch probleem. Daarom heb ik ook op de poster, achterin het atelier, een wereldbol geschilderd. Met dit werk wil ik mensen laten nadenken over hoe zij omgaan met de wereld.'

Naast het nieuwe kunstwerk hangen Hapje en Drankje, waarop de opening van een tentoonstelling te zien is, en Museumbezoekers, waar de figuren op het schilderij aandachtig de echte museumzaal inkijken. 'Dit drieluik samen is mijn grootste werk ooit', zegt Van Dokkum. 'En dit schilderij zelf is misschien wel een van mijn mooiste werken ooit.'

Het is een bijzondere uitspraak voor de kunstenaar die altijd veel zelfkritiek heeft. 'Al die details, dat vele werk, ik denk dat het daardoor komt dat ik het zo zie.'

Het drieluik bij elkaar. Tekst gaat verder onder de foto.

Het drieluik, met van links naar rechts: 'Schilder in atelier', 'Hapje en Drankje' en 'Museumbezoekers'. Foto: Omroep Gelderland

Geen bezoekers

Helaas kan er voorlopig nog niemand van het schilderij genieten. Hoewel de musea vanaf 1 juni mondjesmaat weer open mogen, laat het Marius van Dokkum Museum pas een paar weken later weer bezoekers toe. 'We hebben hier twee musea', vertelt Corien van der Meulen, directeur van het Stadsmuseum en het Marius van Dokkum Museum. 'We gaan eerst in het Stadsmuseum kijken hoe het gaat, met bezoekers op afstand. Daarna zullen we kleine groepjes bezoekers tegelijk in het Marius van Dokkum Museum toelaten.'

De schilder zelf vindt dat jammer. 'Je maakt een schilderij toch voor de mensen, dus dan is het wel heel jammer als die mensen er niet naar kunnen kijken', zegt hij. 'Maar wij zijn niet het enige museum dat hier tegenaan loopt: dit is een wereldwijd probleem. Laten we dus vooral maar hopen op betere tijden.'

In 2018 maakte Omroep Gelderland een documentaire over Marius van Dokkum, rond de opening van zijn museum. Die documentaire is hier terug te kijken.