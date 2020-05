Bellen met Bruls: 'Gespreid werken en leren creëert ruimte voor andere initiatieven'

Voor een update over de corona situatie bellen we drie keer per week met Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Aflevering 26.

Gemeenteraad

Bruls liet woensdag al weten dat hij vooral nadelen zag aan een digitale gemeenteraadsvergadering. Nog steeds zou hij liever fysiek vergaderen: “Het is denk ik inmiddels wel bekend dat ik er geen fan van ben. Als er vanaf september überhaupt in de samenleving weer meer bijeenkomsten zijn, denk ik dat de gemeenteraad dat ook weer gaat doen. Ik hoop het in elk geval van ganser harte.”

Toch viel het woensdag niet tegen. Bruls: "Ik spreek een compliment uit naar alle technische medewerkers en de mensen van de griffie. Ik heb gemeenteraden gezien waar het wat haperend verliep, als ik het netjes zeg. Maar bij ons ging het goed. Iedereen heeft kunnen zeggen wat hij wilde, de stemmingen verliepen correct.”

Van tevoren werd nog gedacht dat alle stemmingen hoofdelijk moesten gebeuren. Dat wil zeggen: de namen van de raadsleden worden één voor één genoemd, en ze zeggen dan ‘ja’ of ‘nee’. Echter, stemmen bleek ook op afstand door middel van handopsteken te kunnen. Dat scheelde veel tijd.

De komende maand zal deze vorm van vergaderen waarschijnlijk blijven, maar Bruls kijkt dus graag verder vooruit.

Volhouden

Sowieso is het volgens Bruls belangrijk om aan de langere termijn te denken, en de vraag te stellen wat er voor nodig is om de periode door te komen waarin er nog geen medicijn of vaccin tegen het virus is. Een periode waarvan niemand weet hoelang die gaat duren. Bruls: “Het gaat nu de goede kant op met de cijfers, maar voor zover we nu weten vindt een groot deel van de verspreiding plaats via hoesten en proesten. Het zou dus kunnen dat het in de komende periode goed blijft gaan, ook omdat er minder mensen verkouden zijn in de zomerperiode. Dus is de kans om het op die manier te verspreiden minder. Maar vanaf het najaar stijgt die kans weer. Het besef moet er zijn dat we voor langere tijd 1,5 meter afstand moeten houden, en drukte vermijden. Dat is het halve werk. Daar moeten we het van hebben, en dus niet van allerlei nieuwe maatregelen, en handhavers die we overal op af sturen. Want dat houden we niet nog één of twee jaar vol.”

Gespreid

Het blijft ook belangrijk om zoveel mogelijk thuis te werken en te studeren, en als we gaan reizen, dat niet allemaal tegelijk te doen, aldus Bruls. “Hoe meer we vanuit huis of op diverse tijdstippen doen, hoe meer ruimte we geven aan andere initiatieven. Als we vasthouden aan ons oude leefpatroon, voorspel ik dat het voor horeca en evenementen heel lastig wordt om vanaf het najaar open te gaan. Dus gespreid werken en leren is heel belangrijk.”

Beluister hier het hele gesprek met Hubert Bruls:

Michiel van Heijst

Politiek verslaggever