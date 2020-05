Marcel van Roosmalen schrijft de 'eerste grootse boekpresentatie in coronatijd' op zijn naam

'Saai, goedkoop en efficiënt; die Nederlandse waarden komen terug in het systeemplafond', legt Van der Burg uit tijdens de presentatie in de Arnhemse boekhandel Hijman Ongerijmd.

Negen jaar lang reed hij samen met Marcel van Roosmalen in zijn rode Fiat Panda het land door om bijeenkomsten, inspraakavonden, cursussen, presentaties en gemeenteraadsvergaderingen te bezoeken. 'Op het oog zinloze bijeenkomsten', zegt Van Roosmalen. Bijeenkomsten die nu, als gevolg van de coronacrisis, niet plaatsvinden. 'Het boek gaat eigenlijk over het Nederland dat niet meer bestaat.'

Presentatie van de toekomst

'Dit is de eerste grootse boekpresentatie in coronatijd. Zo zal het in de toekomst altijd zijn. We nemen met een boek afscheid van het oude Nederland en introduceren het nieuwe.'

En in dat nieuwe Nederland logde klokslag 20.00 uur een groep mensen in om aanwezig te zijn bij de presentatie, inclusief een signeersessie. Tien gelukkige boekkopers mochten na een loting live, maar wel op anderhalve meter afstand, aanwezig zijn.

Cursus complimenten geven

Ze hoorden Van Roosmalen vertellen waar het negen jaar geleden allemaal begon: 'Onze eerste reis ging naar een cursus complimenten geven in Zaandam. Voor ambtenaren. Het was de enige keer dat Jan Dirk te laat was en ik op tijd. Het vroor, ik heb anderhalf uur staan wachten. Ik dacht: deze samenwerking gaat maar één keer duren.'

Niets bleek minder waar. 'Jan Dirk heeft een plooibaar karakter, ik kon niet echt boos op hem worden.'

De mannen bleken er wel een ander werkritme op na te houden. Van der Burg: 'Hij was niet altijd enthousiast als ik voor kwam rijden. Er waren ook efficiënte bezoeken, maar in zeker 50 procent van de gevallen had Marcel het beeld al en verzon ik smoesjes om nog te blijven.'

Van Roosmalen: 'Ik maak me er normaal niet met een jantje-van-leiden vanaf, maar een uur vind ik wel genoeg voor een inspraakavond. Hij niet, het kon vijf uur duren, het maakte niet uit.'

Treurig, maar mooi

Van Roosmalen: 'Je krijgt een bepaald soort band met elkaar, die ik niet eens kan omschrijven. Ik vind het heel gek eigenlijk, om nu niet meer met hem in een auto te zitten.' Tijdens de boekpresentatie in Arnhem haalden de mannen dan ook hun hart op, al was het zonder een groot publiek. En naast het samen reizen, versterkte hun werk elkaar ook. 'Mensen geloven mijn tekst vaak niet, maar als ze de foto's erbij zien, denken ze: Ja verdomme, het is echt zo. Het is wel zo treurig. En treurig, ja, het heeft iets treurigs, maar ook iets moois.'