'Geen corona-stempel, maar volwaardig diploma voor MBO'ers'

'We hebben met elkaar gezegd: de studenten die dit jaar afstuderen, mogen er geen last van hebben dat deze crisis is geweest.', zegt Marks. 'Geen coronastempel. Daar staan wij voor garant. Dat geld voor de hele mbo-sector.' Ze legt uit dat de examencommissies daar toezicht op houden. 'Die checken of het examen goed is afgenomen of er klopt wat er op papier staat en of het cijfer ok is.'

Wel een diploma, toch geen baan

Maar geldig diploma of niet, toch komen veel studenten straks met een geldig diploma op zak alsnog niet aan het werk. Want de contactberoepen waar mbo'ers eerst hard nodig waren, zijn nu hard geraakt door de coronacrisis.

De horeca en toeristensector moet bijvoorbeeld flink veel banen inleveren omdat overvolle kroegen, feestzalen en terrassen voorlopig niet zijn toegestaan. Dat was de afgelopen jaren juist een booming sector waar veel mbo'ers na hun opleiding aan de slag konden. Marks en haar collega's van Aventus denken na wat ze voor leerlingen met een krimpende sector kunnen betekenen. Misschien worden jongeren omgeschoold of krijgen ze het advies een hbo-opleiding te gaan volgen omdat het nu moeilijk is om aan het werk te komen.

Miljoenen van het kabinet, 'dat is hartstikke goed nieuws'

Het kabinet trekt bijna 244 miljoen euro uit zodat basis- en middelbare scholen en mbo's extra ondersteuning kunnen geven aan leerlingen die achterstanden hebben opgelopen. 'Dat is hartstikke goed nieuws', vertelt ze. 'Want ondanks dat we goed in staat zijn gebleken diplomakandidaten te examineren, heb je vertraging het niet overal kunnen voorkomen.'

Voor nu speelt bij MBO's bijvoorbeeld het probleem dat de praktijkstages, een belangrijk onderdeel van de opleidingen, niet door kunnen gaan. Tientallen studenten hebben hun stages moeten afbreken vanwege corona, vertelt de Adventus-bestuurder. 'Alleen bij zorg en welzijn gaat het al om zo'n 60 studenten.'

Bekijk hieronder het volledige interview met Ellen Marks van MBO Aventus in het programma De Week van Gelderland:

Zie ook: