Epe klaar met bestrijding eikenprocessierups

De bestrijding van de eikenprocessierups met het biologische sproeimiddel Xentari is afgerond. De gemeente Epe heeft alle eikenbomen, waarvan te verwachten is dat er overlast kan ontstaan, ingespoten tegen de eikenprocessierups. Er vinden dit jaar geen nieuwe spuitrondes meer plaats.

De bestrijding van de eikenprocessierups verloopt in fasen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensloop van de rups. De rups heeft nu zijn vierde groeistadium bereikt. In dit stadium zijn de haartjes ontwikkeld en is een vervolgaanpak nodig. Vorig jaar werd de gemeente Epe geconfronteerd met een piek in de overlast. Daarom is de aanpak van de eikenprocessierups dit jaar intensiever ingezet dan voorheen.

De laatste metingen voorspellen dat de overlast van de rups dit jaar een stuk minder zal zijn. Er zijn nu minder rupsen aangetroffen in vergelijking met vorig jaar. De gemeente begrijpt de ontstane onrust bij diverse inwoners over het gebruik van het biologische sproeimiddel Xentari. Afgelopen week heeft daarom een gesprek plaatsgevonden met betrokken bewoners over de manier van bestrijden van de eikenprocessierups binnen de gemeente Epe. Met hen is afgesproken dat zij actief betrokken blijven bij de aanpak.