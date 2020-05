Kabinet houdt vast aan plannen voor Lelystad Airport

Het kabinet houdt vast aan de plannen voor Lelystad Airport, ook nu het door de coronacrisis langer kan duren voor het aantal vluchten weer even hoog is als voor de crisis. Mensen willen toch weer met het vliegtuig op vakantie, denkt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Voorgaande crises hebben geleerd dat de luchtvaart altijd weer opkrabbelt, zegt Van Nieuwenhuizen. In de luchtvaartnota, die kaders schetst voor de ontwikkeling van het vliegverkeer tot en met 2050, wordt nog steeds gerekend op groei.

Groei, waar tegenstanders op uitstel hoopten

Die groei wordt wel, zoals de minister eerder liet weten, afhankelijk van verdere verduurzaming en beperking van de geluidsoverlast rond luchthavens. Zij benadrukt dat groei voorlopig niet aan de orde is, nu luchthavens door de coronacrisis vrijwel uitgestorven zijn en het kabinet miljarden moet uittrekken om KLM te redden. De minister schat in dat het aantal vluchten op Schiphol minimaal twee tot drie jaar lager zal zijn.

De VVD, voorstander van het vliegveld in de polder, vindt het logisch dat wordt vastgehouden aan de opening van Lelystad Airport. 'Mensen willen graag op vliegvakantie. Zeker na de coronacrisis, als dat weer veilig kan. De opening is uitgesteld, het besluit niet en de luchthaven is gereed voor gebruik', reageert Kamerlid Remco Dijkstra.

ChristenUnie kritisch

Coalitiegenoot ChristenUnie is kritisch en denkt dat gezien de huidige situatie deze periode niet meer gesproken gaat worden over opening van het vliegveld. 'Er is afgesproken dat over de opening van Lelystad Airport pas een besluit wordt genomen, wanneer alle informatie op tafel ligt en wanneer de luchthaven aan alle voorwaarden voldoet. Dat is nu nog niet het geval', zegt Eppo Bruins namens de partij. 'De ChristenUnie-fractie neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden.'

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van oppositiepartij GroenLinks zegt dat het kabinet door wil op de oude voet. 'Lelystad Airport open, duizenden vluchten per jaar erbij en de bestaande slappe klimaatafspraken presenteren als iets nieuws. Dit is teleurstellend en laat zien dat minister Van Nieuwenhuizen de tijdgeest echt niet aanvoelt.'

Essentiële vluchten

Eerder werd duidelijk dat Schiphol op dit moment niet meer dan 540.000 vluchten per jaar kan afhandelen. Dit moet vooral worden benut voor verbindingen die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie.

Het gaat dan om verre vluchten, maar ook om Europese routes die essentieel zijn om zo'n overzees netwerk in stand te houden, zoals belangrijke overstapplekken.

Korte afstand

Schiphol moet zich vooral gaan richten op haar internationale netwerk, dat van belang is voor de Nederlandse economie. Lelystad Airport moet vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat daar ruimte komt, schrijft minister Van Nieuwenhuizen, al moet het voor de kortere afstanden ook aantrekkelijker worden om de trein of de bus te pakken.

