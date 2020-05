Weer twee treinen per uur in de Achterhoek

'Voorop staat dat het openbaar vervoer nog steeds geen uitje is en het verzoek om alleen te reizen als het echt noodzakelijk is', aldus Arriva. Eind maart besloot de vervoerder om de vervoersmogelijkheden terug te schroeven, maar vanaf 25 mei rijdt er op de trajecten in de Achterhoek weer tweemaal per uur een trein. Daarbij moeten reizigers rekening houden met het feit dat het vanaf 1 juni verplicht is om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Uitzondering op de dienstregeling is de Daybreaker, deze nachttrein tussen Arnhem en Winterswijk gaat nog niet rijden.



Het busvervoer in de regio rijdt vanaf dinsdag 2 juni weer volgens de normale dienstregeling in deze tijd van het jaar. Nog niet bekend is wanneer de buurtbussen weer gaan rijden. 'Gezien het feit dat veel buurtbuschauffeurs in de risicogroep vallen, is daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid van belang', aldus de vervoerder. 'Zodra de buurtbussen starten, wordt ook de belbusdienstregeling weer opgestart.'