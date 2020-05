Uniek! Voor het eerst broedt er een zeearendpaar in Gelderland

'De laatste jaren worden met regelmaat zeearenden gezien langs de rivieren in Gelderland', vertelt Thijmen van Heerde, boswachter van Staatsbosbeheer en presentator van BuitenGewoon, 'dus iedereen had al wel een paar jaar de stille hoop dat er ook in Gelderland een nest zou komen.'

In 2019 waren er vijftien broedende paren in Nederland, maar nog niet één in onze provincie. 'Dat we nu ook een eigen Gelders paartje hebben, is natuurlijk heel erg gaaf!'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een zeearend is behoorlijk secuur in het kiezen van een locatie voor zijn nest. 'Hij heeft grote bomen nodig. Daar bouwt hij grote nesten op een rustige plek, waar geen mensen in de buurt komen en voldoende voedsel is', vertelt Van Heerde. De locatie van het nest is dan ook geheim om het nest niet te verstoren.

BuitenGewoon start 'Project Zeearend'

Wat is er mooier dan weten dat er een zeearend broedt in Gelderland? Precies, die zeearenden ook zien! BuitenGewoon start daarom samen met Natuurmonumenten 'Project Zeearend'. Op een geheime locatie op de Veluwe, een paar kilometer verwijderd van het nest, is een camera geplaatst bij een bestaande kadaverplek. 'We weten dat zeearenden van kadavers kunnen eten, dus we dachten: 'Misschien dat wij het geluk hebben dat zo'n enorme zeearend erop afkomt.;

'Project Zeearend' volgen? Bekijk hier de afspeellijst op YouTube en houdt hier de Facebookpagina van BuitenGewoon in de gaten voor updates!