Slachtoffer gasexplosie ligt nog op intensive care, maar is aanspreekbaar

Het is volgens Bruls 'een klein wonder' dat er bij de explosie aan de Hillekensacker in Nijmegen niet meer slachtoffers zijn gevallen. 'Het was een explosie die letterlijk en figuurlijk alles omver heeft geblazen en ontzettend veel schade heeft aangericht. Het is een ravage.'

Noodglazen

Dertig woningen waren zo beschadigd, dat de bewoners ergens anders moesten slapen. Zo werden er gezinnen ondergebracht bij hotel Van der Valk. Ondertussen werden hun huizen stuk voor stuk gecontroleerd om te kijken 'of ze niet in elkaar storten en veilig zijn', zegt directeur-bestuurder Esther Lamers van woningcorporatie Woonwaarts.

De woningen zijn onder meer schoongeveegd en er zijn noodglazen geplaatst. 27 gezinnen kunnen vrijdag weer terugkeren naar hun huis. 'Ze gaan in kleine groepen, samen met experts en aannemers, kijken hoe hun woning er van binnen uit ziet', zegt Lamers.

De drie woningen die voorlopig onbewoonbaar blijven, kunnen niet worden gerenoveerd. De woningcorporatie zoekt daarom voor die mensen een andere plek om te wonen. Wat er met die huizen gebeurt, blijft nog even onduidelijk.

'Stop met speculeren over rol van bewoner'

Over de oorzaak van de gasexplosie en welke rol de bewoner daar mogelijk bij gespeeld heeft, wil burgemeester Bruls vrijdag nog niets zeggen. Hij roept mensen op te stoppen daarover te speculeren. 'Daar ga ik niet aan meedoen, omdat het onzorgvuldig is naar de bewoner, die nota bene gewond ligt in het ziekenhuis.'

De politie doet volgens hem nu feitenonderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Ook kijkt het zogeheten Staatstoezicht op de Mijnen of er iets mis was met de gasleidingen van netbeheerder Liander. Bruls noemt deze onderzoeken 'vrij standaard'.

De burgemeester van Nijmegen wacht deze onderzoeken af, maar geeft wel aan alle opties open te houden. 'Ik vertrouw erop dat het onderzoek snel opgepakt wordt. Het is dan aan de officier van justitie te bepalen of daar iets uit voortkomt of niet', aldus de Nijmeegse burgemeester. 'Het zou zomaar anders kunnen zijn dat sommigen nu stellen.'