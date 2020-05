Waterschap bereidt zich voor op instellen verbod

De Achterhoek dreigt blijvend te veranderen door de droogte

'Het voorjaar verloopt tot nu toe droger dan in de recordjaren 1976 en 2018', aldus het Waterschap Rijn en IJssel. Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot boven de honderd millimeter. 'Voor volgende week wordt geen regen voorspeld en bovendien stijgen de temperaturen weer', weet de organisatie. 'Hierdoor zal de verdamping toenemen en loopt het neerslagtekort vermoedelijk op tot rond de 130 millimeter.' De grondwaterstanden in de regio zijn door het neerslagtekort laag tot zeer laag, op enkele locaties na: 'Dat dit zo snel gaat baart het waterschap zorgen voor de rest van het groeiseizoen.'



Dat is reden voor de organisatie om zich voor te bereiden op het instellen van een onttrekkingsverbod. 'Omdat de watervraag voor de gewassen hoog is wordt er volop gesproeid en beregend', verklaart de organisatie. 'Hiervoor wordt vaak water uit de grond of uit beken en sloten gehaald. Voor het onttrekken van water voor beregening heb je in veel gevallen een vergunning nodig van het waterschap of moet je het melden. Sommige gebieden zijn zo kwetsbaar dat daar geen water onttrokken mag worden. Het waterschap voert de komende tijd extra controles uit op het naleven van de regels voor beregening.'