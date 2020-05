Oranjeverzameling loopt compleet uit de hand: 'De deur kan niet meer open'

'Pas op, de deur gaat lastig open', waarschuwt Herman bij het opendoen van de slaapkamerdeur. Dat komt door de hoeveelheid spullen die in de kamer ligt opgeslagen. Bekers, vazen, eierdopjes, blikjes, posters: alles heeft te maken met het Koninklijk Huis. Het ligt opgestapeld tot kijkhoogte.

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Waarom ze de verzameling ruim 35 jaar geleden begonnen, weet het echtpaar niet meer. 'Mijn grootmoeder was tegelijk met Wilhelmina jarig en mijn moeder met Juliana', aldus Herman. 'En het houdt ons van de straat.'

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Jan en Herman in Ermelo. De tekst gaat verder onder het fragment:

Jan houdt hun collectie bij op zijn laptop. Hij telt ruim vijfduizend verzamelstukken. 'Dat is nog zonder alle foto's.' Hij wijst naar tientallen opgestapelde fotomappen in de woonkamer. 'We zoeken nog spullen van onze favoriete prinses Ariane. Die zijn moeilijk te vinden.'

'We kunnen geen 'nee' zeggen'

Stoppen met verzamelen willen ze niet. 'We kunnen geen nee zeggen. Mensen bellen ons als ze spullen hebben. En we gaan graag naar rommelmarkten.'

Wie de grootste aanstichter is van de uit de hand gelopen verzameling? 'Herman verzamelt het meest', zegt Jan resoluut. Herman knikt.

Zijn favoriete verzamelstuk is een doek van koning Willem III uit 1874, ter ere van zijn 25-jarig jubileum als regerend vorst. 'Ik wil het wel laten zien, maar het ligt ergens tussen al deze spullen.' Hij krabt op z'n hoofd en begint te zoeken.

Herman laat het doek zien. De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Het liefst zou het tweetal een ruimte vinden om hun oranjeverzameling tentoon te stellen. Ruim een jaar geleden deden ze een oproep, maar helaas zonder resultaat. 'Hier in Ermelo staan winkels leeg. Misschien is dat wat', zegt Herman. 'Ik heb geïnformeerd. Maar poe hé, dan moeten we een geldboompje hebben.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.