Extra raadsvergadering over politieke crisis

Volgens deze partijen was er 'onvoldoende chemie tussen de vier fracties die de coalitie vormen in West Betuwe'. Er ging volgens de drie partijen teveel energie zitten in de onderlinge verhoudingen. LLB herkent zich niet in deze woorden. Komende maandag wordt de situatie besproken in de raad.

Alle partijen in de raad, met uitzondering van LLB, hebben hierom verzocht. Op dit moment is de coalitie de meerderheid kwijt in de gemeenteraad. Wethouder Jacoline Hartman, die namens LLB in het college zit, blijft in functie tot de raad duidelijkheid geeft over haar positie.

De raadsvergadering, die maandag om 20.00 uur begint, is voor het publiek alleen online te volgen.