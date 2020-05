Even uw hart luchten? Het Kindercoachgilde is er voor u

In coronatijd wordt er van ouders enorm veel gevraagd wat betreft het opvoeden van de kinderen, het begeleiden bij schooltaken en het informeren over de situatie (terwijl we zelf ook niet veel weten). Maar ook meedenken bij verveling, schermtijd beperken, uitleggen waarom spelen met vriendjes nu even niet kan, ruzies tussen broertjes en zusjes helpen oplossen. Dat alles vraagt om een nieuwe balans.

Wat veel ouders gemeen hebben, is dat ze thuis werken of drukker zijn dan anders qua werkzaamheden omdat ze bijvoorbeeld een vitaal beroep uitoefenen. En vergeet niet de vaders en moeders die al met stressklachten rondlopen, op het randje van burnout balanceren of daar al in beland zijn. Kortom, ook vaderschap en moederschap valt wat ons betreft ook onder de vitale beroepen!

Omdat we ons er zo bewust van zijn hoe pittig dit kan zijn en dat je af en toe even stoom af zou willen blazen, je verhaal kwijt zou willen of gewoon eens even wil sparren over wat nu het beste voor jou en jullie kinderen is, bieden wij ons luisterend oor aan!

Wij zijn kinder- en opvoederscoaches uit Gelderland, verspreidt over de hele provincie en iedere dag belbaar.

Kijk op https://www.kindercoachgilde.nl/gelderland voor contact of reageer hieronder