Gemeente Elburg biedt inwoners gratis online opleidingen aan

Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken – juist in deze tijd. Daarom kunnen 25 inwoners en/of kleine zelfstandigen die (gedwongen) thuis zitten door de coronacrisis of anderszins, drie maanden lang gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders.

Wethouder Willem Krooneman: 'We zien dat een deel van onze inwoners door de coronacrisis minder uren werkt of daadwerkelijk hun baan is kwijtgeraakt, daarom doen we juist nu graag dit aanbod. We willen vooral een brede oproep doen. Ook mensen die al langere tijd geen werk hebben, die een uitkering ontvangen of ZZP’ers die zich willen laten omscholen, kunnen zich bij ons melden.'

Het online aanbod biedt een laagdrempelige manier om je bij te scholen. Wethouder Henk Wessel: 'Veel mensen zitten nu noodgedwongen thuis. Daarom is dit online cursusaanbod een geweldige manier om juist op dit moment toch aan je toekomst te werken. Sommige cursussen duren een paar avonden, andere langer. Je kunt het in je eigen tempo doen, op de tijden die jij handig vindt, en er zit geen limiet aan het aantal cursussen dat je wilt volgen.'

Een breed cursusaanbod dus, én gratis. Het aanbod van de cursussen is divers. Van een cursus Excel, leren presenteren, basiskennis van een andere taal, klantvriendelijkheid, foutloos schrijven tot bijvoorbeeld marketing- en salestrainingen. Zo kan iedere deelnemer een cursus volgen die aansluit bij zijn of haar situatie. Daarnaast kunnen inwoners in drie maanden tijd zoveel cursussen volgen als ze willen. Er is geen limiet. Deelname is gratis, deelnemers betalen ook geen eigen bijdrage.

Inwoners die gebruik willen maken van het aanbod, kunnen zich aanmelden bij de gemeente.