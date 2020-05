Jongeren bedenken veilig kruispunt in Terborg

'We zijn begonnen met het meten van de verkeersintensiteit', vertelt leerling Okke Sloots die samen met Noa en Stijn het onderzoek heeft uitgevoerd. 'We wisten al dat het kruispunt extreem druk is, maar dat bleek ook uit onze tellingen. ’s Ochtends in de spits komen hier meer dan zevenhonderd auto’s voorbij en ongeveer tweehonderd fietsers.'

Out of the box

De jongeren hebben zich met het onderzoek gericht op het verkeersveiliger maken van het kruispunt en mochten daarbij out of the box denken. 'Het eerste idee is om de rijbanen te splitsen, het tweede idee is het creëren van een driesprong en het laatste idee is een rotonde op het Sint Jorisplein', vertelt Sloots. 'Bij alle ideeën hebben we een fietstunnel toegevoegd, zodat de fietsers van de automobilisten worden gescheiden. Wij denken dat het daarmee al een stuk veiliger wordt.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder



Te grote investeringen

Wethouder Ria Ankersmit prijst de onderzoeksvragen en de presentatie van de leerlingen, maar kan de aanbevelingen niet overnemen. 'De jongeren geven in hun onderzoek aan dat er een pand moet verdwijnen, zodat er meer ruimte op het kruispunt wordt gecreëerd', zegt Ankersmit.



'Daarnaast zouden we een behoorlijke investering moeten in doen in de vorm van een fietstunnel. Dat zijn investeringen waarmee veel geld gemoeid is en daar hebben wij als gemeente op dit moment niet de beschikking over.'



De leerlingen hadden ook niet verwacht dat alle ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 'We mochten out of the box denken. Hoe realistisch dat past bij het budget van de gemeente weet ik niet. We hebben in ieder geval een oplossing bedacht en daar ging het om', zegt Sloots.

Kruispunt gaat mee in onderzoek

In 2022 vindt er een reconstructie plaats van de N335 tussen Zeddam en Etten, waarbij volgens de wethouder de verkeersstromen op het Sint Jorisplein worden meegenomen. 'Die resultaten kunnen bruikbaar zijn om te kijken hoe het verkeer rond Terborg zijn weg vindt', zegt Ankersmit.



Een eenrichtingsweg en het weren van vrachtverkeer uit het centrum van Terborg zou daarbij tot de mogelijkheden kunnen behoren. 'Dat zou een oplossing kunnen zijn wat uit het verkeersstromenonderzoek kan komen', aldus Ankersmit.



Ondanks dat de aanbevelingen uit het onderzoek van de leerlingen niet worden overgenomen, blijft het kruispunt onder de aandacht bij de gemeente. 'Het is een complex kruispunt waar we al jaren naar kijken', zegt Ankersmit. 'We proberen naar oplossingen te kijken en verbeteringen plaats te laten vinden, maar het blijft een fysiek punt waar de gebruikers ontzettend alert moeten zijn om veilig over te steken.'