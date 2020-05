Smakelijk cadeau: verse aspergesoep, rijst met kip-curry en een panna cotta als toetje

Zorgpersoneel, supermarktmedewerkers en leraren in Druten krijgen vrijdag allemaal een driegangenmenu cadeau, zodat ze niet op een nuchtere maag naar hun werk hoeven. De lokale politicus Haci Aslan staat met een kookploeg in de keuken om ruim zeshonderd inwoners met een vitaal beroep een bord eten voor te schotelen.

Een broodje van de lokale bakker, een drankje van de slijterij en een verse aspergesoep van het eetcafé om de hoek: samen met Drutense horeca-ondernemers wist raadslid Haci Aslan een driegangenmenu samen te stellen.

‘Het is een initiatief van de hele gemeenschap, iedereen denkt mee’, begint de fractievoorzitter van Welzijn Druten. Zelf is Aslan ook horeca-ondernemer. ‘Laatst stond ik in Eindhoven eten te koken voor zorgmedewerkers. Toen dacht ik: waarom kunnen we zoiets ook niet in Druten organiseren?'

Samen met eetcafé De Gouden Leeuw zette Aslan een vergelijkbare actie op touw. ‘Mijn eigen keuken was helaas te klein, dus nu ga ik daar de hele dag staan koken met een groep vrijwilligers’, voegt hij toe. ‘Dan hebben we mooi alle ruimte om anderhalve meter afstand te houden.’

Aspergesoep met kip-curry

‘Mensen in de zorg, leraren, maar bijvoorbeeld ook supermarktmedewerkers hebben de afgelopen tijd natuurlijk enorm veel inzet moeten tonen om alles een beetje normaal te houden. Nu het iets rustiger wordt, beginnen we ook in Druten weer een beetje het licht aan het einde van de tunnel te zien’, vertelt Aslan.

Het raadslid deelde ruim zeshonderd maaltijdvouchers uit aan inwoners met een vitaal beroep. Vrijdag kunnen ze die tussen 16.00 en 20.00 uur verzilveren voor een driegangenmenu bij café De Gouden Leeuw. ‘We serveren verse aspergesoep, rijst met kip-curry en een panna cotta als toetje’, besluit de politicus.