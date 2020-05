Wagenpark Bronckhorst op blauwe diesel

'Met deze biodiesel zetten we weer een mooie stap in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn', aldus wethouder Paul Hofman van Bronckhorst. 'Bovendien willen we dit jaar ook meerdere bedrijfswagens vervangen door elektrische auto’s.' De biobrandstof die de dieseltank op de gemeentewerf gaat vullen is HVO 100-diesel. Volgens de gemeente is deze diesel gemaakt van afgewerkte, plantaardige oliën en voldoet de brandstof aan de duurzaamheidseis van minimaal veertig procent minder CO2-uitstoot.



Omdat de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2019 met veertien procent toenam tot een totaal van ruim 626 ton wilde Bronckhorst in actie komen. De stijging was te wijten aan toename van dieselverbruik, mede door extra snoeiwerkzaamheden en bomenonderhoud. Tot nu toe reden bedrijfswagens op GTL-diesel, een brandstof die vijf procent meer CO2-uitstoot dan normale diesel.