Thompsonbrug over Maas krijgt nieuw jasje; giftig chroom-6 in huidige verflaag

De John S. Thompsonbrug over de Maas bij Nederasselt krijgt vanaf eind augustus een nieuwe verflaag. In de verf die sinds 1997 op de negen brugdelen zit, zit de giftige stof chroom-6. Dat meldt Rijkswaterstaat na het nemen van monsters.

Het kankerverwekkende chroom-6 zit op meer Gelderse bruggen, waaronder op de Waalbrug in Nijmegen, de John Frostbrug in Arnhem en de brug over het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen.

Enkele jaren geleden werd bekend dat Defensie personeel liet werken met de kankerverwekkende stof en dat Defensie daarvan wist.

Kijk hier een interview in De Week van Gelderland met een slachtoffer van chroom-6 uit Wageningen terug:

Omdat gezondheidsrisico’s pas kunnen ontstaan bij werk waarbij de verf op het object wordt bewerkt, is voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek nodig, meldt Rijkswaterstaat op haar website. 'We beginnen altijd met monsters om te weten of chroom-6 in de verf zit', licht woordvoerder Eric van Beerendonk toe. 'Dat bespreken we dan met de aannemer. Die neemt dan gepaste maatregelen.'

Aannemer komt uit Ochten

De operatie wordt uitgevoerd door GSB in Ochten. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf veel ervaring heeft met schilderwerk aan bruggen, maar wil verder niets zeggen over opdrachten met risico's voor de gezondheid. Hij verwijst naar de landelijke beheerder van wegen en bruggen.

Rijkswaterstaat laat weten dat de aannemer uit Ochten een constructie heeft ontwikkeld die om een boog kan worden bevestigd. Voordat aan het weghalen van de huidige verflaag wordt begonnen, worden eerst weer monsters genomen. 'Daar waar chroom-6 wordt aangetroffen, wordt de verf volgens afgesproken procedures verwijderd, zodat die niet in het water of in de omgeving terecht kan komen', zegt Rijkswaterstaat.

Wanneer één boog klaar is, gaat de constructie naar de volgende. De hele verfklus duurt in totaal ongeveer twee jaar; overdag is één rijstrook van de brug tussen Nederasselt en Grave open voor het verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Regenboogkleuren

De brug is een rijksmonument en heeft regenboogkleuren. Die kleuren komen terug, belooft Rijkswaterstaat. Naast het schilderen van de constructie krijgt het wegdek nog een nieuwe slijtlaag. Bij het opknappen van de weg, medio 2022, is de weg drie weken dicht. Wel is het fietspad open. Maar ook de fietsverbinding krijgt uiteindelijk een nieuwe slijtlaag. Rijkswaterstaat meldt dat dan een alternatief wordt bedacht om fietsers over te zetten.