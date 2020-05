KIJK LIVE MEE | Deze zanger geeft een optreden van 12 uur aan een stuk

Zanger Paul de Graaf zit twintig jaar in het vak. Om dat luister bij te zetten, zingt hij vandaag twaalf uur achter elkaar. Helaas zonder publiek, maar er is een livestream.

De 48-jarige Nijmegenaar doet dit vanuit de studio van Dick Klabbers in Wijchen. Hij is begonnen om 12.00 uur en gaat door tot middernacht. De Graaf is van plan om tweehonderd liedjes ten gehore te brengen. Grotendeels uit zijn eigen oeuvre, maar ook wat covers op verzoek.

Zwaar voor stem en vingers

'Het leek me leuk om te doen in een tijd waarin steeds meer wordt aangestuurd op het uitsluiten van onzekerheid, iets doen waar ik zelf niet helemaal zeker over ben.'

'Ik heb begrepen dat het zwaarste wordt dat de spieren, die je normaal gesproken voor je zangtechniek gebruikt, er op een gegeven moment mee ophouden. Dan gaan andere spieren het overnemen en dan wordt het zwaar. De vingers, daar ben ik het meest benauwd voor. De linkerhand heb ik getraind door veel in een balletje te knijpen, maar dat had ik met rechts misschien ook wat meer moeten doen.'

Foto: Omroep Gelderland

Paul de Graaf is onder meer bekend van het Vierdaagselied Stappen. Ook maakt hij deel uit van Trio Raak. Hij kijkt met genoegen terug op de eerste twintig jaar van zijn carrière.

'Wat mij betreft komen er nog zeker twintig jaar erbij. Ik ben heel gezegend. Mijn streven destijds was om ervan te kunnen leven. Dat lukte na drie maanden al. Toen kwam in 2001 het Songfestival. Ik heb Hallo Ahoy kunnen roepen, ik heb in het NEC-stadion gestaan met de Vlaggenparade. En ik heb zestien jaar het Bevrijdingsfestival mogen presenteren. Echt de krenten uit de pap.'