Kappers maken lange dagen: 'Schade herstellen kost soms uren'

Wanneer die eerste werkweek na de lockdown voorbij is zal hij tachtig uur hebben gewerkt, schat hij. 'Ik sta gewoon van zeven uur 's morgen tot negen uur 's avonds. Maar ik tel mijn uren nooit, ik vind mijn vak leuk', vertelt hij.

Van Staalduinens eerste klant sinds de heropening was burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord. En ook deze vrijdag was hij al vroeg in touw. 'Het begint vroeg en het eindigt laat.'

'Mensen moeten geduld hebben'

Na weken van stilstand zijn het tropenroosters voor hem en zijn collega's. 'De agenda loopt echt vol. Volgende week zit ik al vol. Mensen moeten geduld hebben.' Ook in de salon. 'We werken met minder mensen, we moeten vaker schoonmaken. Er zit veel meer werk omheen.'

Voor de een is het opbrengen van geduld wat makkelijker dan voor de ander, legt Van Staalduinen uit. 'Maar iedereen is blij dat ze weer naar de kapper kunnen. Mensen gaan hier heel blij de deur uit.'

Klant zit vier uur in de stoel

Hij heeft veel vrouwen in de stoel gehad met veel uitgroei. 'Dat kan je in het begin nog een beetje maskeren door een spraytje, maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. Ik krijg ook dames bij wie het zelf kleuren mislukt is.'

Hij doet het graag, schade repareren. 'Gisteren zat een klant vier uur in de stoel. Ze ging heel gelukkig de deur uit.' En gelukkig zijn de kappers ook. 'Ik denk dat ik namens mijn collega's spreek dat we blij zijn dat we weer aan het werk zijn.'

