Kijk vanmiddag naar de marathon van Gemaakt in Gelderland

Plastic bekers, 3D geprinte objecten, kleding en zelfs de bekende 'Amsterdammetjes'. Het wordt gemaakt in Gelderland. Vaak zelfs door familiebedrijven die al generaties lang meegaan. In het programma Gemaakt in Gelderland duikt presentatrice Marlies Claasen in de wereld van het Gelders product.

Het programma werd in 2016 uitgezonden in het kader van het Erfgoedfestival. Nu gaat het de herhaling in. Kijk van 12.00 uur tot 17.00 uur naar de marathon van Gemaakt in Gelderland op TV Gelderland. Omdat veel mensen nu veel thuiszitten door het coronavirus, halen wij de pareltjes uit ons tv-archief. De mooiste programma's worden elke middag op TV Gelderland herhaald. Vandaag dus Gemaakt in Gelderland.

Naast een bezoek aan de bedrijven die de producten maken, leggen we je ook uit hoe sommige Gelderse producten worden gemaakt én laten we je een object zien wat vroeger gemaakt werd in onze provincie, maar nu niet meer wordt gemaakt.

Wil je alvast vooruit kijken of alles zien? Kijk dan op onze Uitzending Gemist.