Sloop- en bouwwerkzaamheden Doelenstraat Huissen mogen starten

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom hebben betrokken partijen een vergunning nodig voor activiteiten waarbij stikstof vrij komt. Dit geldt ook voor de sloop- en bouwwerkzaamheden van de woningen aan de Doelenstraat, omdat de woningen op ongeveer 300 meter afstand liggen van het Natura-2000 gebied Rijntakken.In september 2019 werd de procedure voor de aangevraagde vergunning nog stopgezet door de provincie Gelderland vanwege de stikstofcrisis. Maar die vergunning is er – met de komst van de nieuwe rekentool en na overleg met de provincie – nu dus wél. Volgende week starten de sloopwerkzaamheden. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. Ze hebben dan een vertraging opgelopen van ongeveer acht maanden. Zonder tegenslagen worden de nieuwe woningen opgeleverd in het tweede kwartaal van 2021.

Hanke Struik (directeur-bestuurder Waardwonen): 'De woningen staan al leeg sinds medio vorig jaar, klaar voor de sloop. De meeste bewoners wonen sinds die tijd in een zogenaamde wisselwoning, terwijl ze dolgraag snel terug willen keren naar hun vertrouwde straat. We zijn heel blij voor hen omdat ze na lang wachten daar weer perspectief op hebben.' Johan Sluiter (wethouder Lingewaard) is het daarmee eens: 'Ik ben blij dat de bewoners van deze straat nu vooruitgang kunnen gaan zien. Wij kijken we allemaal uit naar de herontwikkeling van deze historische straat in het centrum van Huissen.'