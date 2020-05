Gebrek aan openbare toiletten probleem in coronatijd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het kan dus lastig worden na een middag bier, wijn of fris drinken in de zon. Koninklijke Horeca Doetinchem wil dat de gemeente Doetinchem meer openbare toiletten regelt in de stad. Het liefst vóór 1 juni, als de terrassen weer open gaan. De gemeente bekijkt de mogelijkheden.

Volgens horeca-voorzitter Robbie Welling is de gemeente verantwoordelijk. 'Wat er straks op een terras wordt gedronken, moet er ook weer uit. Maar wij mogen niemand toelaten op het toilet.' Dus stelt hij dat er dan maar meer openbare toiletten moeten worden geregeld.

Vijf keer keer zo vaak

In centrum van Doetinchem is er één openbaar toilet bij de Varkensweide. Volgens Welling wordt er vijf keer zo vaak gebruik van gemaakt. Op de vraag van Welling aan de gemeente of er dan ook vaker schoongemaakt wordt, kwam geen reactie. 'Het is wél een zelfreinigende toilet, dat is goed', zegt Sandra Gosseling van de Toiletalliantie. 'Maar het toilet ligt ver weg van de terrassen en één toilet is natuurlijk erg weinig.'

Regel net als in Ierland méér openbare toiletten Toiletalliantie

De Toiletalliantie, waaronder de Maag Lever Darm Stichting en Stomavereniging, stelt dat 'iedereen' hiermee te maken krijgt en wil overheidsingrijpen. 'Daarnaast zijn er in Nederland ook nog eens twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte en anderhalf miljoen blaaspatiënten', zegt een woordvoerder. 'Voor die mensen is hoge nood nog een groter probleem als openbare toiletten ontbreken.'

In Ierland en Nieuw-Zeeland regelt de overheid openbare toiletten. Volgens de Toiletalliantie doen we er goed aan dit ook in Nederland zo te regelen.

De gemeente vraagt ondernemers in de binnenstad met een plan te komen. De gemeente gaat aan de hand daarvan kijken wat mogelijk is. 'Mogelijk kunnen er op het Joop Sarsplein tijdelijke toiletvoorzieningen komen. Dat is al een voorstel van het Binnenstadsbedrijf Doetinchem waar ook horecabedrijven in vertegenwoordigd zijn.'