Een weekmarkt, maar dan net even anders dan normaal

De marktvereniging in Winterswijk dient bij de gemeente Winterswijk het verzoek in op de zaterdagen 23 en 30 mei een 'halve warenmarkt' te houden, oftewel met de helft van het gebruikelijke aantal marktkramen op de hele Markt. Dit als proef voor een weer volwaardige zaterdagmarkt in juni.

Er is afgelopen woensdag, na een gedwongen pauze van zeven weken, weer een begin gemaakt met een aangepaste woensdagmarkt. 'Die is goed verlopen en we gaan nu heel goed kijken naar de invulling van de zaterdagmarkt, samen met marktvereniging, horeca en winkeliersvereniging ABH City. Daarover hebben we al goede gesprekken gevoerd met de marktvereniging', verklaarde wethouder Henk Jan Tannemaat donderdagavond tijdens een commissievergadering in Winterswijk.

Conflict

Op de achtergrond van de herstart van de warenmarkt speelt ook een conflict tussen burgemeester Joris Bengevoord en groenteboer Koos Prins, die woensdag zijn vertrek aankondigde als voorzitter van de marktvereniging. Centraal in het conflict stond de rol van marktmeester Henk Jan Freriks, die zich volgens Prins niet mocht bemoeien met de opstelling van de warenmarkt.

Het was voor de groenteboer 'de bekende druppel', zoals Prins in een brief aan het college meldde, waarin hij ook zijn opstappen na 20 jaar bekend maakte. Ook liep het gesprek met de burgemeester op de markt hoog op.

'Excuus gemaakt'

'Ik ga niet in het openbaar ruzie maken en heb woensdagavond nog een telefonisch gesprek gesprek gehad met de heer Prins. De rest van het marktbestuur heeft excuus gemaakt voor het gedrag van hun voorzitter versus de burgemeester', vertelde Bengevoord tijdens de commissievergadering.

Prins liet na afloop van de commissievergadering weten 'officieel afgetreden' te zijn. 'Ik ben alleen nog standhouder', vertelde hij, in aanwezigheid van het marktbestuur, dat desgevraagd liet weten zich niet te herkennen in de woorden van de burgemeester.

Wat de rol van de marktmeester betreft is er geen onduidelijkheid, stelde wethouder Tannemaat: 'De marktmeester adviseert hoe de markt wordt ingevuld. We gaan er van uit dat er over twee weken een mooi plan ligt voor de zaterdagmarkt en daar gaan we ruim medewerking aan verlenen. Er is geen vuiltje aan de lucht en we overleggen op een goede manier, ik kan niet anders zeggen.'