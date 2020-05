Er zijn zorgen over de brandweer in Ede. Foto: Omroep Gelderland

Het gemeentebestuur van Ede wil over op één grote brandweerkazerne voor Ede centrum. Maar de vakvereniging uit zorgen over de veiligheid. Ook gemeenteraadsleden waren donderdag kritisch tijdens een online raadsbijeenkomst.

De toekomstige brandweerkazerne zou 24 uur per dag bezet moeten zijn. De tweede kazerne in de Stadspoort gaat dan dicht. Gevolg is dat er 'slechts' één brandweerwagen 24 uur per dag inzetbaar is voor Ede stad.

Zorg: kan de brandweer straks nog groot uitrukken?

'Wij vinden het zorgelijk dat voor een stad met de omvang van Ede wordt gekozen voor slechts één parate tankautospuit', staat in een brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Kan de brandweer daarmee wel snel genoeg groot uitrukken als dat nodig is? De vakvereniging denkt van niet.

Als er bijvoorbeeld een brand zou zijn bij Ziekenhuis Gelderse Vallei kan het zijn dat een tweede brandweerauto 'belangrijk later komt' dan verantwoord is. Volgens de brandweervakbond zou een tweede auto er binnen 8 minuten moeten zijn. De Veiligheidsregio Gelderland Midden, waar de gemeente onder valt, hanteert echter 15 minuten als norm.

Brandweercommandant: 'hele redelijke tijd'

Anton Slofstra van de brandweer Gelderland-Midden deelt de zorgen niet. Hij zegt dat Ede 'heel veel slagkracht heeft' en er snel vanuit omliggende brandweerposten, een tweede brandweerauto kan komen als dat nodig is. 'Die zal dan ook binnen een hele redelijke tijd, binnen 8 minuten of 10 minuten, ter plaatse zijn.'

'En binnen 15 tot 18 minuten kun je 6 of 7 tankautospuiten hebben.' Het CDA heeft gevraagd om een schriftelijke onderbouwing van de overwegingen en de onderliggende cijfers. Die komt beschikbaar, stelt Slofstra. Hij benadrukt dat het huidige situatie voor de brandweervrijwilligers aan de Breelaan onhoudbaar is. De werkdruk is gewoonweg veel te hoog, stelt hij.

'Minimum-organisatie' of 'maximum-organisatie'?

Raadslid Harry van Huijstee (PvdA Ede) vreest dat Ede straks genoegen neemt met een 'minimum-organisatie' van de brandweer.

'Nee, dat is absoluut niet het uitgangspunt', reageert burgemeester René Verhulst. 'We gaan naar een maximum-organisatie. We gaan juist meer geld uitgeven voor de brandweerzorg in het groeiende Ede, minimaal 1,5 miljoen euro meer.' Voor 200.000 euro extra kan de brandweerpost Stadspoort blijven bestaan naast de 24/7 dienst van de kazerne aan de Breelaan. Maar daar ziet het gemeentebestuur vooralsnog vanaf.

De 24-uursdienst op de brandweerkazerne aan de Breelaan is gepland vanaf 1 januari 2021.

